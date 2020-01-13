ملياردير: سأشتري أرسنال في 2021

كشف أغنى رجل في إفريقيا، النيجيري أليكو دانغوتي، عن رغبته في شراء نادي أرسنال من مالكه الأميركي في العام المقبل، من أجل إعادته إلى منصة التتويج من جديد.

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين: أود شراء أرسنال في يوم من الأيام، لكن لدي مشاريع بقيمة 20 مليار دولار وهذا ما أريد التركيز عليه، وأحاول الانتهاء من بناء الشركة ربما في وقت ما في عام 2021 سأشتري النادي.

وذكرت الصحيفة أن النيجيري يمتلك ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه إسترليني، وصنع ثروته بعدما أسس أكبر مصنع للإسمنت في إفريقيا، كما يمتلك حصصا في شركات أخرى، وأضاف التقرير: وعد بالاستحواذ على أرسنال، بعد الانتهاء من بناء واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم.