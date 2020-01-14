سيتيين: سأعمل على تغيير أشياء صغيرة في برشلونة

أعلن مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين أن الوعد الوحيد الذي يمكن أن يقطعه هو أن يلعب فريقه جيداً، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام الثلاثاء بعد تعيينه خلفا لإرنستو فاليفردي في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال سيتيين "61 عاما" مدرب إشبيلية السابق: وعدي الوحيد هو أن يلعب فريقي جيدا. جميعكم يدرك أنني أملك شخصية. هنا، سأتولى الإشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، ثمة أشياء صغيرة لتغييرها.

وكشف أن ما حصل معه أمر لا يصدق، حتى في أجمل الأحلام. وأضاف: بالأمس كنت أتنزه بين البقر في قريتي، واليوم أنا أشرف على أبرز اللاعبين في أحد أكبر الفرق في العالم، مشيراً إلى أنه احتاج إلى أقل من خمس دقائق لقبول العرض.

وتابع: تحدثت مع اللاعبين، استعداداتهم للمهمات القادمة مدهشة. لن يكون من الصعب المحافظة على المتطلبات من أجل عدم إهدار نتيجة مباراة كما حصل أخيرا، في إشارة إلى تقدم فريقه 2-1 على أتلتيكو مدريد ثم الخسارة 2-3 في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية التي استضافتها السعودية.

وعلق رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيين سيتيين بقوله: طريقة سيتيين هي الطريقة التي يحبذها برشلونة، يبحث دائما على الاستحواذ على الكرة، يولي اهتماما كبيرا بالشكل وهذا يتناسب مع رؤيتنا.

وكشف رئيس النادي الكتالوني: يمتد عقد سيتيين حتى يوليو 2022، لكن ثمة انتخابات العام المقبل، وبالتالي فإن عقده يتضمن بنداً يسمح للرئيس الجديد بتغييره إذا شاء.