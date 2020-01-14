واتفورد يتعاقد مع الأرجنتيني بوسيتو

المصدر: لندن - د ب أ

أتم نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح الأرجنتيني إيناسيو بوسيتو من نادي أودينيزي الإيطالي.

ووقع بوسيتو، 24 عاما، على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام.

وسجل اللاعب خمسة أهداف خلال 50 مباراة شارك بها مع أودينيزي، ولكنه شارك كبديل في أغلب مباريات هذا الموسم.

ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية للصفقة، ولكن تقارير إعلامية أفادت أن واتفورد دفع ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني.

وحقق واتفورد تحت قيادة نايجل بيرسون، الذي تولي تدريب الفريق الشهر الماضي، الفوز في أربع مباريات خلال الخمس مباريات الأخيرة ليبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط.