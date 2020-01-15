توتنهام يتجاوز ميدلزبره بصعوبة في كأس الاتحاد الإنجليزي

هز الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو وإيريك لاميلا الشباك ليفوز توتنهام هوتسبير 2 - 1 على ميدلزبره في مباراة الإعادة بينهما في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وفي أول مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي لتوتنهام البطل ثماني مرات في ملعبه الجديد، وضع لوسيلسو الفريق اللندني في المقدمة بعد دقيقتين قبل أن يضاعف لاميلا النتيجة في الدقيقة 15.

وتسبب ميدلزبره المنافس في الدرجة الثانية في توتر أعصاب أصحاب الأرض قرب النهاية بعدما قلص جورج سافيل الفارق في الدقيقة 83 لكن توتنهام خرج منتصرا ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات ويضرب موعدا خارج ملعبه مع ساوثامبتون في الدور الرابع.

وتغلب نيوكاسل يونايتد 4-1 على روتشديل المنتمي للدرجة الثالثة باستاد سانت جيمس بارك. ومنح هدف إيوجان أوكونيل بالخطأ في مرماه التقدم لنيوكاسل وأنهى ماثيو لونغستاف وميغيل ألميرون أي أمل للفريق الزائر في تحقيق مفاجأة قبل نهاية الشوط الأول.

ويلتقي نيوكاسل مع منافس من الدرجة الثالثة مرة أخرى في الدور الرابع حين يواجه أوكسفورد يونايتد. وضرب شروزبيري تاون القادم من الدرجة الثالثة موعدا في الدور الرابع مع ليفربول بعدما حقق مفاجأة بفوزه 1-صفر على بريستول سيتي المنافس في الدرجة الثانية.

وفاز البطل السابق كوفنتري سيتي 3-صفر على بريستول روفرز في مباراة الإعادة ليتأهل للدور الرابع حيث يلتقي في ‭'‬ملعبه‭'‬ مع برمنجهام سيتي باستاد سانت آندروز، وهو ملعب برمنجهام الذي يستأجره كوفنتري حاليا.

وفاز ريدينغ المنتمي للدرجة الثانية 2-صفر خارج ملعبه على بلاكبول. وتأجلت مباراة الإعادة بين ترانمير روفرز وواتفورد بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت أرضية الملعب.