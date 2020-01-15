كروس على رأس قائمة منتخب ألمانيا الأولمبي لـ"طوكيو 2020"

جاء النجمان ماكس كروس وساندرو فاغنر ضمن 50 لاعباً تم تقديمهم للوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات عقب تواجدهم ضمن قائمة المنتخب الألماني الأولمبي المبدئية بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف القادم.

ولم يحسم ستيفان كونتز مدرب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، الأمر بشأن إمكانية الاعتماد على النجمين توماس مولر وماتس هوميلس، لاعبي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين على الترتيب، ضمن اللاعبين فوق السن الذين من الممكن أن يستعين بهم الفريق في الأولمبياد.

ويحق لكل منتخب أولمبي (تحت 23 عاما) متأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن القانونية.

ورغم ذلك، أشار كونتز إلى أن مولر وهوميلس تواجدا ضمن الأسماء المسجلة إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات.

وكان مولر وهوميلس، اللذان توجا مع المنتخب الألماني الأول ببطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل، قد خرجا من حسابات يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا (الماكينات)، الذي كشف في آذار/مارس الماضي أنهما لن يتم الاعتماد عليهما مع الفريق الأول.

وشدد كونتر على أنه سيختار لاعبيه الثلاثة فوق السن القانونية من بين قائمة المنتخب الألماني الأول التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تقام خلال الفترة من 12 يونيو، حتى 12 يوليو المقبلين.

أوضح كونتز أن المنتخب الذي سيشارك في الأولمبياد التي تقام في الفترة من 24 يوليو القادم حتى الثامن من أغسطس المقبل، سيضم لاعبي منتخب تحت 21 عاماً، بالإضافة لمجموعة من اللاعبين الأقل سنا.

وضمت القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي الألماني من اللاعبين فوق السن كل من ماكسيمليان أرنولد لاعب فولفسبورغ (25 عاما) وديفيد سيلكه لاعب هيرتا برلين (24 عاما)، وماكسيميليانو أيغيستين لاعب فيردر بريمن (23 عاما).