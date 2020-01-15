هازارد يكشف سبب زيادة وزنه بعد انتقاله إلى مدريد

اعترف إيدن هازارد لاعب ريال مدريد بأنه يترك المجال لنفسه للاستمتاع بالإجازة الصيفية، ما تسبب في زيادة وزنه بعد الانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.



وأثار اللاعب البلجيكي، الذي انتقل أخيرا إلى ريال مدريد من تشيلسي بعد فترة طويلة من المفاوضات مقابل 100 مليون يورو (111.3 مليون دولار) في يونيو ، جدلاً عندما ظهر بوزن زائد قبل انطلاق الموسم.



وقال هازارد لمجلة سبورت فوت البلجيكية: هذا صحيح. لا أستطيع أن أكذب. عندما أكون في إجازة فإنها تكون إجازة. زاد وزني خمسة كيلوغرامات في الصيف. أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جدا ثم أفقد ذلك بسرعة جدا.



وتابع: عندما كنت في ليل كان وزني 72 كيلوغراما لكن بعد ذلك زادت عضلاتي وأصبحت 75 كيلوغراما. في يوم سيئ يمكن أن يصبح وزني 77 كيلوغراما. في الصيف وصل وزني إلى 80 كيلوغراما لكني فقدت الزيادة بعد عشرة أيام.



وربما بسبب الوزن الزائد بدأ هازارد "28 عاما" الموسم بشكل متوسط ولم يسجل أي هدف حتى هز الشباك في الفوز 4-2 على غرناطة في أكتوبر.



وبدأ هازارد في استعادة مستواه بعد ذلك لكنه يغيب عن الملاعب منذ إصابته خلال التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر.