هندرسون: أشعر بالفخر لاختياري أفضل لاعب إنجليزي

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إنه يشعر بالفخر والتواضع لاختياره أفضل لاعب في منتخب إنجلترا هذا العام.

وتفوق هندرسون، 29 عاما، على رحيم سترلينغ وهاري كين ليفوز بالجائزة، بعدما ساعد المنتخب الإنجليزي على التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بالإضافة لمساعدته المنتخب الإنجليزي على احتلال المركز الثالث في دوري أمم أوروبا، كما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

وقال هندرسون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أشعر بفخر كبير وتواضع لحصولي على جائزة (بي تي) كأفضل لاعب في إنجلترا، الأكثر من ذلك هو التفكير في مدى قوة تشكيلة المنتخب الإنجليزي الحالية".

كما هنأ لوسي برونز، التي فازت بالجائزة في فئة السيدات، متفوقة على إلين وايت وبيث ميد. وساعدت لوسي، لاعبة فريق ليون، المنتخب الإنجليزي للسيدات للفوز ببطولة "شي بيليفيز" للمرة الأولى وكانت جزء من الفريق الذي وصل للدور قبل النهائي بكأس العالم للسيدات.