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سيتيين وآل الشيخ.. صداقة ونصيحة أثمرت

المصدر: دبي - عبدالملك الجزولي
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بدأ الإسباني كيكي سيتيين مشواره كمدرب جديد مع نادي برشلونة، بعد إقالة إرنستو فالفيردي عقب خروج النادي الكاتالوني من نصف نهائي كأس الملك على يد أتلتيكو مدريد في جدة.

وربطت تقارير صحافية إسبانية بين تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وتعاقد برشلونة مع المدرب الإسباني كيكي سيتيين.

آل الشيخ مع سيتيين في لقاء سابق آل الشيخ مع سيتيين في لقاء سابق

وكان مدرب برشلونة الجديد قد إلتقى آل الشيخ في سبتمبر الماضي، ونشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي "فيديو" جمع تركي آل الشيخ مع مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين، ومساعد مورينيو السابق في ريال مدريد، الإسباني إيتور كارانكا.

وتعود قصة آل الشيخ التي وسيتيين، إلى زيارة سابقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية في نوفمبر الماضي، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة "سوبر كلاسيكو" التي احتضنتها العاصمة الرياض.

تركي آل الشيخ وميسي تركي آل الشيخ وميسي

وفي تلك الفترة، نشرت وسائل الإعلام صورا لعدة لقاءات جمعت آل الشيخ مع ميسي وعدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني، وقدم ميسي شكره لتركي آل الشيخ حينها على إقامة مباراة "السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل، ونشر على حسابه في "إنستغرام" عدة صور له في مباراة "السوبر كلاسيكو"، بالإضافة إلى مقطع فيديو له في ممر اللاعبين قبل المباراة، وكتب أسطورة برشلونة معلقا على الفيديو المرفق: سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة.

تقرير الصحيفة الكاتالونية تقرير الصحيفة الكاتالونية

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن آل الشيخ أقترح لميسي التعاقد مع سيتيين، وقالت في تقرير لها: اقترح مالك ألميريا قبل ثلاثة أشهر لميسي بأن يكون سيتيين بديلا لفالفيردي.

تقرير "آس" الإسبانية تقرير "آس" الإسبانية

ونشرت الصحيفة الكاتالونية بجانب "آس" تغريدة آل الشيخ في "تويتر" التي ذكر خلالها: منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي.. كيكي سيتيين "بسرعة". جاءت "التغريدة" قبل يومين من موعد تعاقد برشلونة مع سيتيين، علما بأنه التقى بالمدرب قبل أسبوع من تعاقده مع النادي الكاتالوني.

تغريدة آل الشيخ قبل تعاقد برشلونة مع سيتيين تغريدة آل الشيخ قبل تعاقد برشلونة مع سيتيين

كلمات دالّة

#برشلونة, #ميسي, #آل الشيخ

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