سيتيين وآل الشيخ.. صداقة ونصيحة أثمرت

بدأ الإسباني كيكي سيتيين مشواره كمدرب جديد مع نادي برشلونة، بعد إقالة إرنستو فالفيردي عقب خروج النادي الكاتالوني من نصف نهائي كأس الملك على يد أتلتيكو مدريد في جدة.

وربطت تقارير صحافية إسبانية بين تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وتعاقد برشلونة مع المدرب الإسباني كيكي سيتيين.

وكان مدرب برشلونة الجديد قد إلتقى آل الشيخ في سبتمبر الماضي، ونشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي "فيديو" جمع تركي آل الشيخ مع مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين، ومساعد مورينيو السابق في ريال مدريد، الإسباني إيتور كارانكا.

وتعود قصة آل الشيخ التي وسيتيين، إلى زيارة سابقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية في نوفمبر الماضي، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة "سوبر كلاسيكو" التي احتضنتها العاصمة الرياض.

وفي تلك الفترة، نشرت وسائل الإعلام صورا لعدة لقاءات جمعت آل الشيخ مع ميسي وعدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني، وقدم ميسي شكره لتركي آل الشيخ حينها على إقامة مباراة "السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل، ونشر على حسابه في "إنستغرام" عدة صور له في مباراة "السوبر كلاسيكو"، بالإضافة إلى مقطع فيديو له في ممر اللاعبين قبل المباراة، وكتب أسطورة برشلونة معلقا على الفيديو المرفق: سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن آل الشيخ أقترح لميسي التعاقد مع سيتيين، وقالت في تقرير لها: اقترح مالك ألميريا قبل ثلاثة أشهر لميسي بأن يكون سيتيين بديلا لفالفيردي.

ونشرت الصحيفة الكاتالونية بجانب "آس" تغريدة آل الشيخ في "تويتر" التي ذكر خلالها: منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي.. كيكي سيتيين "بسرعة". جاءت "التغريدة" قبل يومين من موعد تعاقد برشلونة مع سيتيين، علما بأنه التقى بالمدرب قبل أسبوع من تعاقده مع النادي الكاتالوني.