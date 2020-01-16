فيورنتينا يضرب موعداً مع إنتر.. وميلان يجتاز سبال بثلاثية

تحدى فيورنتينا النقص العددي الذي عانى منه وصعد لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه أتالانتا يوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وتقدم فيورنتنيا مبكرا بهدف حمل توقيع باتريك كوتروني في الدقيقة 11، لكن جوسيب إيليشيتش أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 67.

وازدادت مهمة فيورنتينا صعوبة في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني جيرمان بيزيلا في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أحرز بول لبرولا هدف الفوز الثمين لفيورنتينا في الدقيقة 84، ليقود الفريق البنفسجي لاقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية الذي يلاقي خلاله إنتر، الذي صعد للدور ذاته بفوزه 4 - 1 على كالياري يوم الثلاثاء.

ولحق ميلان بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه الكبير والسهل 3 - صفر على ضيفه سبال. وافتتح البولندي كريستوف بيونتيك التسجيل لميلان في الدقيقة 20، فيما أضاف زميلاه الإسباني صامويل كاستييخو والفرنسي ثيو هيرنانديز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و66. يذكر أن مباريات دور الثمانية سوف تنطلق في 29 يناير الجاري.