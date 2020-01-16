يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا برباعية أودينيزي

تأهل يوفنتوس لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم إثر فوزه الكاسح 4 - صفر على ضيفه أودينيزي يوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وأحرز الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 16، فيما أضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و58، قبل أن يحرز دوغلاس كوستا الهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا.

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوفنتوس على أودينيزي في الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق (السيدة العجوز) الفوز على منافسه 3 - 1 ببطولة الدوري الإيطالي الشهر الماضي. وضرب يوفنتوس موعدا في الدور القادم مع الفائز من مباراة روما وبارما.