أتالانتا يعلن تعاقده بشكل دائم مع الكولومبي زاباتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي يوم الجمعة تعاقده مع الكولومبي دوفان زاباتا بشكل دائم قادما من سامبدوريا، بعدما قام بتفعيل خيار الشراء.

وكان زاباتا انضم لاتالانتا صيف 2018، على سبيل الإعارة لمدة عامين ونصف العام، مقابل 14 مليون يورو، مع وجود خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو إضافية.

وسجل زاباتا 35 هدفا في 49 مباراة، رغم غيابه عن الفريق في آخر ثلاثة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الفخذ. وقال زاباتا للموقع الالكتروني الرسمي لأتالانتا:"أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "في البداية، أود أن أشكر أتالانتا على إظهار ثقتهم بي. لقد تم الترحيب بي بشكل كبير في النادي منذ اليوم الأول، نحن نبني شيئا مهما هنا ويمكننا أن نحقق أشياء عظيمة سويا".