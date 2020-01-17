تشيلسي يربط لاعبه ريس جيمز بعقد طويل الأمد

وقع ريس جيمز لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على عقد جديد طويل الأمد يربطه بقلعة (ستامفورد بريدج) حتى صيف عام 2025 على الأقل، حسب ما أعلن الفريق اللندني يوم الخميس.

وعقب توقيعه على عقده الجديد الذي تبلغ مدته خمسة أعوام ونصف العام، صرح جيمز للموقع الإلكتروني الرسمي لتشيلسي "لقد كان حلمي أن أكون هنا في تشيلسي، وأن ألعب أسبوعا بعد الآخر، وبتمديد التعاقد لمدة خمسة أعوام ونصف العام يجعلني أعيش الحلم مرة أخرى، أردت أن أكون هنا، والتواجد لمدة خمسة مواسم ونصف يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

من جانبها، صرحت مارينا غرانوفسكايا المديرة التنفيذية لتشيلسي "الطريقة السلسلة التي اتبعها ريس في الفريق بهذه السرعة رغم غيابه عن بداية الموسم كانت واضحة للجميع.

أوضحت غرانوفسكايا "إن حقيقة وجود لاعب شاب آخر يتمتع بالحماس هو جزء من مستقبل النادي وهو نتاج عمل رائع من جانب أكاديميتنا والطاقم الفني الجديد واللاعب نفسه بطبيعة الحال".

وتابعت "بدأ ريس تعليمه الكروي في سن السادسة، وساهم انضمامه لصفوف ويغان على سبيل الإعارة في الموسم الماضي في تمهيد الطريق لبداية قوية لمسيرته الاحترافية في تشيلسي".

أشارت غرانوفسكايا "إننا سعداء للغاية لأن لديه الفرصة الآن للبناء على ذلك وأن يصبح عنصرا أساسيا في الفريق لسنوات عديدة قادمة".

ولعب ريس جيمز، الذي بلغ 20 عاما الشهر الماضي، 18 مباراة مع الفريق الأزرق هذا الموسم.