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توتنهام يتعادل مع واتفورد سلبياً في افتتاح الجولة 23

المصدر: لندن - د ب أ
يقع توتنهام في المركز السابع بعد التعادل
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واصل توتنهام إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل مع مضيفه واتفورد سلبيا يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بالتعادل ليرفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 23 نقطة لواتفورد في المركز السادس عشر.

وسقط توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، بذلك في فخ التعادل للمرة الثانية مقابل هزيمتين خلال آخر أربع مباريات له في الدوري، بينما جاء تعادل واتفورد بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وكاد واتفورد أن يحسم المباراة لصالحه عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 لكن تروي دييني سدد كرة تصدى لها باولو غازانيغا حارس مرمى توتنهام.

كلمات دالّة

#واتفورد, #توتنهام, #مورينيو

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