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مونشنغلادباخ يخسر أمام شالكه ويفرط في انتزاع الصدارة

المصدر: برلين - د ب أ
فرحة شالكه بالهدف الأول
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فرط فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في انتزاع صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ولو بشكل مؤقت، عقب خسارته يوم الجمعة أمام مضيفه شالكه صفر - 2 في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق شالكه من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق سوات سيردار وميكايل غريغوريتش في الدقيقتين 48 و58.

ورفع شالكه رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 35 نقطة في المركز الثاني.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للدوري الألماني بعد فترة توقف استمرت قرابة الشهر بسبب العطلة الشتوية، حيث تستأنف منافسات الجولة الحالية يومي السبت والأحد.

كلمات دالّة

#الدوري الألماني, #شالكه, #مونشغلادباخ

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