هدف فرناندينيو العكسي يحرم سيتي الفوز على كرستال بالاس

قادت النيران الصديقة فريق كريستال بالاس لانتزاع نقطة ثمينة من مضيفه مانشستر سيتي بعدما تعادلا 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، تعادل توتنهام مع واتفورد سلبيا وأرسنال مع شيفيلد يونايتد 1 - 1 وبرايتون مع أستون فيلا بذات النتيجة ووست هام وإيفرتون 1 - 1، وفوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 3 - 2 ونوريتش سيتي على بورنموث 1 - صفر.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جينك توسن في الدقيقة 39، وتعادل سيرخيو أغويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 82، قبل أن يسجل أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يسجل فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، هدفا في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أرسنال مع شيفيلد يونايتد 1 - 1. وتقدم أرسنال بهدف سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل جون فليك لشيفيلد في الدقيقة 83. ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، كما رفع شيفيلد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل أستون فيلا مع برايتون 1 - 1. وتقدم برايتون بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 38 وتعادل جاك جراليش لأستون فيلا في الدقيقة 75. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع برايتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل وست هام مع إيفرتون 1 - 1. وتقدم وست هام بهدف سجله عيسى ديوب في الدقيقة 40 وتعادل إيفرتون عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة 44. ورفع وست هام رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة السادسة، قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين نظيفين أمام ساوثهامبتون إلى فوز 3 - 2. وتقدم ساوثهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 15 وشين لونغ في الدقيقة 35 قبل أن يسجل وولفرهامبتون ثلاث أهداف عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 53 وراؤول خيمينز (هدفين) الأول في الدقيقة 65 والثاني في الدقيقة 76. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى34 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة السابعة، فاز نوريتش سيتي على بورنموث بهدف نظيف سجله تيمو بوكي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد ستيف كوك لاعب بورنموث في الدقيقة 31 وطرد بن غودفري لاعب نوريتش سيتي في الدقيقة 76. ورفع نوريتش سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العشرين الأخير وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.