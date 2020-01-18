"هاتريك" هالاند" يقود دورتموند إلى هزيمة أوغسبورغ

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند، إلى اكتساح مضيفه أوغسبورغ 5 - 3 ، مع انطلاق الدور الثاني للدوري الألماني لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وافتتح أوغسبورغ التسجيل في الدقيقة 43 عن طريق فلوريان نايديرليشينر، قبل أن يضيف زميله ماركو ريتشير الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 49 سجل جوليان براندت هدف تقليص الفارق لدورتموند، لكن نايديرليشنير عاد ليسجل الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقية 55. وفي الدقيقة 59 سجل النرويجي إيرلينغ هالاند أول أهدافه مع الفريق في أول مشاركة رسميا له منذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يضيف سانشو الهدف الثالث لفريقه في الديقة 61.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خماسية فريقه بهدف في الديقة 79. ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وفاز فرايبورغ على مضيفه ماينز 2 - 1، في المرحلة ذاتها من المسابقة. وتقدم فرايبورغ في الدقيقة 28 عن طريق شانج هون كوون، قبل أن يضيف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 82 سجل جون فيليب ماتيتا هدف تقليص الفارق لماينز. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز إينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم 2 - 1. وتقدم فرانكفورت عن طريق باس دوست في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كونستانشون ستافيليديس هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 62 سجل تشاندلر هدف الفوز لفرانكفورت. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز كولن على فولفسبورغ 3 - 1. وتقدم كولن في الدقيقة 22 عن طريق جون كوردوبا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وفي الدقيقة 62 سجل يوناس هيكتور الهدف الثالث لكولن، قبل أن يسجل ريناتو ستيفن هدف تقليص الفارق لفولفسبورغ في الدقيقة 66. ورفع كولن رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز التاسع. واقتنص فيردر بريمن فوزا صعبا من أرض مضيفه فورتونا دوسلدروف 1 - صفر. وسجل فلوريان كاستنمير مدافع دوسلدروف هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66. وشهدت المباراة تعرض نيكولاس مويساندير لاعب بريمن للبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب، بدلاً من الضائع للشوط الثاني. ورفع بريمن رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد دوسلدروف عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).