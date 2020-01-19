إنتر ميلان يفرط في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي

فرط فريق إنتر ميلان في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ليتشي يوم الأحد في المرحلة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ميلان على أودينيزي 3 - 2 وتعادل بولونيا مع فيرونا 1-1 وبريشيا مع كالياري 2-2.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله أليساندرو باستوني في الدقيقة 71 وتعادل ماركو مانكوسو لفريق ليتشي في الدقيقة 77.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، كما رفع ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا التعادل هو الخامس لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في واحدة.

فيما يعد هذا التعادل هو السابع لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في عشر مباريات.