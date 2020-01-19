بايرن يكتسح هيرتا برلين ويرتقي للمركز الثاني

أعلن بايرن ميونخ عن قدومه بقوة للمافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الذي أحرزه في المواسم السبعة الأخيرة، بعدما استهل مبارياته في جولة الإياب بالمسابقة بفوزه العريض 4 - صفر على مضيفه هيرتا برلين اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة للبطولة.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى 36 نقطة، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط خلف لايبزغ (المتصدر)، في حين تجمد رصيد هيرتا عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع تيمو فيرنر لاعب لايبزغ برصيد 20 هدفا لكل منهما.

وأضاف تياغو ألكانتارا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليختتم الكرواتي إيفان بيريسيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 84.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لبايرن على هيرتا بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ببطولة الدوري منذ 23 أبريل 2016.