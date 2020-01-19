بريمن يعلن إصابة مدافعه بارتجاج في المخ

أكد نادي فيردر بريمن الألماني اليوم الأحد أن مدافعه الجديد كيفين فوغت يعاني من ارتجاج في المخ لكنه لم يتعرض لأي إصابة خطيرة بعد ارتطامه بقوة بأحد زملائه خلال المباراة على ملعب فورتونا دوسلدورف بالبوندسليغا أمس السبت.

وغادر فوغت الملعب بضمادة في عنقه على محفة قبل نقله إلى المستشفى بعد التحامه مع حارس مرمى فريقه ييري بافلينكا خلال المباراة التي انتهت بفوز بريمن على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد في البوندسليغا.

وارتطم حارس بريمن دون تعمد برأس زميله فوغت "28 عاما" أثناء تصديه لكرة عالية.

وجاء تشخيص حالة فوجت ليفرض حالة من الارتياح في فيردر بريمن صاحب المركز الثالث من القاع بجدول ترتيب البوندسليجا حيث يأمل الفريق عودة اللاعب سريعا لاستئناف رحلة الابتعاد عن شبح الهبوط.

وقال فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن :بالتأكيد نشعر بارتياح لأن الأمور سارت بشكل سلس، نجري الآن العديد من الفحوص في بداية الاسبوع لتحديد موعد عودة كيفين للتدريبات مجددا.