كلينسمان لا يستبعد استمراره في تدريب هيرتا برلين

أبدى يورغن كلينسمان، المدير الفني لنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، موقفا منفتحا حيال إمكانية استمراره في تدريب نادي العاصمة الألمانية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استمراره في منصبه مع حلول الصيف المقبل، صرح نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد، بقوله: بأمانة شديدة، أنا لم أفكر في هذا الموضوع بعد، وأنا لا أقول لا قط، فليس هناك شيء مستبعد، لكنني لن أرهق تفكيري بهذا الموضوع الآن.

تجدر الإشارة إلى أن كلينسمان كان قد تم تعيينه مطلع نوفمبر الماضي عضوا في مجلس الإشراف والمراقبة على هيرتا بوصفه مفوضا لشركة تينور القابضة المملوكة للمستثمر لارس فيندهورست.

ومع مرور النادي بأزمة رياضية، تولى كلينسمان"55 عاما" منصب المدير الفني لفريق كرة القدم وذلك بعد مضي ثلاثة أسابيع فقط على انضمامه لمجلس الإشراف.

واستقر وضع فريق كرة القدم حيث خاض قبل العطلة الشتوية أربع مباريات تحت قيادة كلينسمان دون هزيمة، وسيواجه الفريق بايرن ميونخ بعد ظهر اليوم في افتتاح الدور الثاني من بطولة الدوري الألماني.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن، هو أفضل من يتولى المنصب خلفا له في هيرتا، قال كلينسمان إن هذا الموضوع يخص ميشائيل بريتس، الرئيس التنفيذي للنادي والمسؤولين.

وأوضح كلينسمان: أعرف نيكو من الخارج فقط، ويبدو أنه إنسان لطيف ونموذج رائع ومدرب جيد.

يذكر أن اسم كوفاتش مطروح كمرشح لتدريب هيرتا في الموسم القادم في حال عاد كلينسمان إلى مجلس الإشراف كما كان معلنا.