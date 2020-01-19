ليستر سيتي يتعرض للخسارة السادسة في الدوري

قلب فريق بيرنلي تأخره بهدف أمام فريق ليستر سيتي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدف سجله هارفي بارنيس في الدقيقة 33 وتعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56 وأضاف آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79.

وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.

وهذه الخسارة هي السادسة لفريق ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.