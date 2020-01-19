ليفربول يعزز صدارته بثنائية في مانشستر يونايتد

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز بيرنلي على ليستر سيتي 2 - 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم متساويا مع السنغالي ساديو ماني في قمة صدارة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، ليقترب ليفربول خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ عام 1990.

في المقابل توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، على سجله خاليا من الهزائم وحقق انتصاره الحادي والعشرين مقابل التعادل في مباراة.

فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق بيرنلي تأخره بهدف أمام فريق ليستر سيتي إلى فوز 2 - 1.

وتقدم ليستر بهدف سجله هارفي بارنيس في الدقيقة 33 وتعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56 وأضاف آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79.

وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.

وهذه الخسارة هي السادسة لفريق ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.