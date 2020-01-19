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ميلان يتجاوز أودينيزي في الدقائق الأخيرة

المصدر: روما - د ب أ
فرحة ثيو هيرنانديز بهدفه
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اقتنص فريق ميلان فوزا مثيرا من ضيفه أودينيزي 3 - 2 اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أودينيزي بهدف عن طريق الدنماركي جينس ستريغير لارسين في الدقيقة السابعة ولكن ميلان رد بهدفين حملا توقيع الكرواتي أنتي ريبيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 48 و72 ثم سجل كيفين لاسانيا هدف التعادل لأودينيزي قبل خمس دقائق من النهاية.

ولكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص ريبيتش دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

كلمات دالّة

#ميلان, #أودينيزي

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