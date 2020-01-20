ساري: رونالدو وحش يتغذى على الأهداف

يبدو أحيانا أن كريستيانو رونالدو يخلق مشاكل أكثر من التي يحلها لكن بعد قيادة يوفنتوس لفوز جديد الأحد يشعر المدرب ماوريتسيو ساري بالاقتناع بأن العكس صحيح، رغم أنه ليس من السهل دائما التعامل مع النجم البرتغالي.



وتخلص رونالدو من مشاكل الركبة التي أزعجته في وقت مبكر بالموسم ونجح في تحقيق رقم مميز بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، حين هز الشباك مرتين في الفوز 2-1 على بارما.



ورفع رصيده الآن إلى 16 هدفا بالدوري هذا الموسم منها 11 في آخر سبع مباريات، وساعد يوفنتوس في التفوق في الصدارة بفارق أربع نقاط في رحلته نحو اللقب التاسع على التوالي بالمسابقة. وكان هذا كافيا لساري لإزالة الشكوك حول أفضل لاعب في العالم خمس مرات.



وقال: أحيانا يتسبب رونالدو في مشكلة بسيطة تتعلق بتنظيم اللعب لأنكم تعرفون أنه بطل داخل الفريق، ويجب تصميم خطة حوله لكنه في نفس الوقت يحل 100 مشكلة. يجب أن يكون واضحا أن‭ ‬كل شيء يدور حوله. نجح في التعافي من الآلام وأصبح يتدرب بشكل منتظم ويمر بحالة بدنية رائعة، أعتقد أن الأمر متعلق بالحالة البدنية والذهنية. وتسجيل الأهداف بشكل متكرر يعني أنه يثق في نفسه وهو في أفضل حالاته الآن، إنه وحش يتغذى على الأهداف.