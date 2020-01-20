غوارديولا: ليفربول استثنائي.. وهدفنا الوصافة

قال المدرب بيب غوارديولا، اليوم الاثنين، إن فريقه مانشستر سيتي سيسعى للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتركيز على بطولات الكأس مع صعوبة اللحاق بليفربول المتصدر صاحب السجل الخالي من الهزيمة.



ويتأخر سيتي حامل اللقب بفارق 16 نقطة عن ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة، وأشار غوارديولا إلى أنه لا يمكن أن يفقد تركيزه بسبب مسيرة فريق المدرب يورغن كلوب الأفضل في تاريخ الدوري الممتاز.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين: لا يمكن أن ننكر أن ليفربول استثنائي فيما يتعلق بكرة القدم والنتائج. كل يوم أفكر 24 ساعة ما الذي يمكننا فعله وما الذي يمكننا تطويره لكي لا أفقد تركيزي بسبب الفرق الأخرى وبطولات الدوري. هدفنا هو المركز الثاني والتطور كل يوم من أجل مباريات خروج المغلوب في البطولات الأخرى التي نشارك فيها. دائما هناك حاجة إلى أمر يثير الحماس ليدفعك إلى مواصلة التقدم للأمام والتطور.



وأضاف: لا يمكن أن نقدم أداء جيدا في بطولات خروج المغلوب لو لم نلعب بشكل جيد في الدوري الممتاز. لا يمكن أن تلعب بشكل جيد في يوم وسيئ في يوم آخر. يجب الحفاظ على المعايير.



ويحل سيتي ضيفا على شيفيلد يونايتد الثلاثاء وأشار غوارديولا إلى أن المدافعين جون ستونز وبنجامين ميندي سيغيبان عن هذه المواجهة. وتابع: جون تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة. ميندي يعاني من إجهاد عضلي وبقية اللاعبين في حالة جيدة.