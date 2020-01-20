كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

قال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن الأوروغوياني إيدنسون كافاني مهاجم الفريق قدم طلبا لإدارة النادي للرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد كافاني مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكن المهاجم الأوروغوياني يسعى للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ميجيل أنخيل خيل ميرين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني،التقى بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في العاصة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل مناقشة انتقال كافاني لفريق العاصمة الإسبانية، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال ليوناردو في تصريحات عقب فوز فريقه على لوريان في كأس فرنسا، الأحد: دائما نقول نفس الشيء، نحن نتمنى بقاءه في الفريق، لكنه قدم طلبا للرحيل.

وأضاف : نحن ندرس الموقف في الوقت الحالي، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد، لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب.

وانضم كافاني الذي سيدخل عامه الــ33 في فبراير المقبل، إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولي الإيطالي في 2013 مقابل 55 مليون يورو، حيث سجل 195 هدفا في 269 مباراة خاضها مع الفريق.