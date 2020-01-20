مانشستر يونايتد يفقد راشفورد 6 أسابيع

يفتقد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم خدمات ماركوس راشفورد لمدة لن تقل عن ستة أسابيع، بعدما تأكدت إصابته بكسر في الظهر، اليوم الأحد.

وشارك الدولي الإنجليزي راشفورد "22 عاما" كبديل في المباراة التي فاز بها فريقه على وولفرهامبتون 1 - صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاربعاء الماضي ولكن تم استبداله بعد 16 دقيقة فقط لشكواه من آلام.

وأكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد عقب خسارة فريقه امام ليفربول 2 - صفر، إنه يعاني من إصابة بكسر ستبعده عن الفريق لفترة طويلة.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي" الرياضية : تعرض لإصابة سيئة.

وأضاف :نعم، إنه كسر بالظهر، حدث هذا أمام وولفرهامبتون. لم تحدث الإصابة من قبل، حدثت هناك.

وأكد :سيغيب لفترة. لن يعود قبل عطلة منتصف الموسم. الطبيعي يحتاج لستة أسابيع للتعافي، ولكنني لست طبيبا، وبعد ذلك، على الأرجح سيحتاج لفترة تأهيل.

وقبل المباراة التي أقيمت في ملعب أنفيلد، كتب راشفورد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" ذكر فيها :كنت لأفعل أي شيء لأكون متواجدا في مباراة اليوم، حزين للغاية لغيابي.

ويستضيف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، فريق بيرنلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري.