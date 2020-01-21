بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع مدافع ريال مدريد

ذكرت تقارير إخبارية في ألمانيا وإسبانيا يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يسعى لضم ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، لتعزيز خط دفاعه.

وذكرت صحيفتا "بيلد" الألمانية و"ماركا" الإسبانية أن بايرن ميونخ يدرس توقيع عقد إعارة لضم اللاعب البالغ من العمر "24 عاما"، والذي كان قد انضم إلى ريال مدريد عام 2018 لكنه نادرا ما شارك في ظل حقيقة أن داني كارفاخال هو الخيار الأول لمركزه.

ويطالب هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ بتعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى بايرن للتغلب على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن لايبزج متصدر الدوري الألماني (بوندسليغا) وكذلك المضي قدما في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وواجه بايرن ميونخ سلسلة من الإصابات في صفوفه، لكنه تلقى أنباء سارة بعودة المدافع الإسباني لوكاس هيرنانديز للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي الاثنين، وذلك بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.