بن طالب ينتقل من شالكه إلى نيوكاسل بنظام الإعارة

تعاقد نيوكاسل يونايتد المبتلى بالإصابات مع نبيل بن طالب لاعب وسط الجزائر على سبيل الإعارة من شالكه المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للانتقال بشكل نهائي.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل مالية لكن محطة سكاي الألمانية تكهنت بأن نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز دفع نحو 850 ألف جنيه إسترليني مع إمكانية دفع 8.5 مليون لضم اللاعب نهائيا.

وعبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق البالغ عمره 25 عاما عن سعادته بالعودة إلى إنجلترا. وقال لموقع نيوكاسل على الإنترنت "أردت العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بالتأكيد. وضع المدرب ثقته بي والنادي أيضا ووجدت الطريق ممهدا وأعتقد أنها خطوة مثالية لي".

وأوضح ستيف بروس مدرب نيوكاسل أنه تابع بن طالب، الذي ابتعد عن الفريق الأول لشالكه لأسباب انضباطية في مارس الماضي، منذ فترته مع توتنهام، وأضاف "لعب في أعلى المستويات في آخر أربع أو خمس سنوات لكنه لا يزال متعطشا ولديه ما يريد إثباته وسيفيدنا بقدرته على التنافس. نعرف أنه يمكنه اللعب ويعرف متطلبات اللعب في الدوري الممتاز. انتقل من إنجلترا إلى شالكه ولعب في دوري أبطال أوروبا أيضا ونحن سعداء به. إنها صفقة رائعة".

ويحتل نيوكاسل المركز 12 لكنه يعاني من إصابة تسعة لاعبين وقال بروس يوم الاثنين إن قلب الدفاع بول دوميت والظهير الأيسر المعار يترو فيلمس سيغيبان حتى نهاية الموسم، ويأمل المدرب في استعارة جناح إنتر ميلان فالنتينو لازارو هذا الأسبوع.