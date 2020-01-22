بايرن يستعير أودريوزولا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ضم ألفارو أودريوزولا لصفوفه من ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.

وذكر بايرن عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن أودريوزولا اجتاز الفحص الطبي مع الفريق البافاري قبل أن يوقع عقد إعارته.

وقال رئيس النادي، كارل هاينز رومينغيه: "بعد مناقشات داخلية، وافقنا على تحقيق رغبات هانسي فليك مدرب الفريق لتعزيز خط الدفاع، وقررنا التعاقد مع أودريوزولا، نحن سعداء بالتوقيع معه ونشكر ريال مدريد على المحادثات الودية والتعاونية".

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للفريق: "نحن على قناعة بأن أودريوزلا سيساعد الفريق بإمكانياته الكبيرة، أنا سعيد للغاية أننا وجدنا ظهيرا مثله".

وكان أودريوزلا انضم إلى ريال مدريد صيف 2018 قادما من فريق ريال سوسيداد، حيث فاز بلقب كأس العالم للأندية مع الفريق في أول موسم له، كما أنه شارك في أربع مباريات مع المنتخب الإسباني وسجل هدفا واحدا.