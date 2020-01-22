راشفورد يحدد موعد عودته من الإصابة

قال المصاب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي يوم الأربعاء إنه سيعود للملاعب قبل نهاية الموسم لمساعدة فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر المهاجم البالغ عمره "22 عاما" عبر حسابه على "تويتر" ردا على رسالة من رابطة الدوري الممتاز تتمنى له فيها التعافي سريعا :شكرا. سأعود قبل نهاية الموسم. أتمنى مساعدة الفريق في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وتعرض راشفورد لإضافة بشرخ في ظهره عقب فترة قصيرة من مشاركته بديلا خلال مباراة الإعادة أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء إنه ربما يغيب راشفورد هداف الفريق عدة شهور قبل العودة للتدريبات مجددا.

وزاد هذا الموقف المخاوف بشأن إمكانية غياب راشفورد عن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز متأخرا بفارق 30 نقطة عن ليفربول بعد خسارته 2-صفر أمام المتصدر في ملعب انفيلد يوم الأحد الماضي.

وسيلتقي يونايتد مع بيرنلي في وقت لاحق يوم الأربعاء ويأمل في تقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع إلى ثلاث نقاط. وينتهي الموسم في 17 مايو المقبل.

وقال سولشاير :ماركوس سيغيب الفترة التي يحتاجها للتعافي. لن نخاطر بالدفع به قبل تعافيه بنسبة مئة بالمئة. عندما يعود سيكون بكامل لياقته.

وسجل راشفورد 14 هدفا بالدوري هذا الموسم متقدما بفارق ستة أهداف عن أنطوني مارسيال الذي يليه في ترتيب هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم.