سيتي يجتاز شيفيلد يونايتد بهدف أغويرو

قاد المهاجم الأرجنتيني البديل سيرخيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب على مضيفه شيفيلد يونايتد 1 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز بورنموث على ضيفه برايتون 3 - 1 وفاز ساوثهامبتون على مضيفه كريستال بالاس 2 - صفر فيما تعادل أستون فيلا مع ضيفه واتفورد 1 - 1.

وعلى ملعب برامال لين، سجل البديل أغويرو هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 73 بعد أن أهدر زميله البرازيلي غابرييل جيسوس ضربة جزاء في الدقيقة 35. الفوز رفع رصيد سيتي إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف المتصدر ليفربول، الذي خاض مباراتين أقل.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أي فرص حقيقية على المرميين. وكاد رحيم ستيرلينغ أن يتقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 19 بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يتبادل التمرير مع رياض محرز ليسدد كرة قوية لكن دين هندرسون حارس شيفيلد أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وضاعت فرصة أخرى محققة لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 لكن هذه المرة عبر المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي من تسديدة خلفية مزدوجة لكن هندرسون واصل تألقه وأنقذ مرمى شيفيلد ببراعة. وحصل الجزائري رياض محرز على ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد تعرضه للعرقلة من قبل كريس باشام لكن هندرسون تصدى ببراعة لتسديدة البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 35.

وتراجع إيقاع اللعب نسبيا في آخر عشر دقائق وندرت الفرص على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفرض سيتي هيمنته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول عشر دقائق من بداية الشوط الثاني لكنه عجز عن اختراق الدفاع الصلب لشيفيلد.

وأوشك رودريغو هيرنانديز على افتتاح التسجيل لسيتي في الدقيقة 58 من ضربة رأس قوية، مستغلا ضربة ركنية من الناحية اليمنى لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى أصحاب الأرض. وأنقذ هندرسون مرمى شيفيلد من هدف مؤكد وتصدى لضربة رأس قوية من غابرييل جيسوس في الدقيقة 64. ورد شيفيلد بهجمة سريعة انتهت بتسديدة من أوليفر مكبورني لكن أبعدها إديرسون مورايس لتصل إلى البديل ليس موسيت ليسدد بكعب القدم ولكن حارس سيتي أنقذ الموقف مرة أخرى.

وضاعت أخطر فرصة لشيفيلد في الدقيقة 71 عندما أرسل محمد بيسيتش تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة لكن أوليفر مكبورني لم يلحق بها وهو على بعد ست ياردات من الشباك. وتمكن البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من فك نحس المباراة وتسجيل هدف السبق لسيتي في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من البلجيكي كيفين دي بروين أمام المرمى مباشرة لم يجد معها أغويرو أي صعوبة في هز الشباك. وكان بمقدور ستيرلينغ تسجيل الهدف الثاني لسيتي قبل خمس دقائق من النهاية بعدما توغل بالكرة في دفاعات شيفيلد ثم سدد كرة قوية لكنها مرت على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، اقتنص ساوثهامبتون فوزا ثمينا من مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد. وسجل ناثان ريدموند وستيوارت أرمسترونغ الهدفين لساوثهامبتون في الدقيقتين 22 و48. الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 31 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن كريستال صاحب المركز العاشر.

وعلى ملعب فيتاليتي فاز بورنموث على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل هاري ويلسون الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 36 ثم سجل باسكال جروز لاعب برايتون هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41 وتكفل كاليوم ويلسون بالهدف الثالث في الدقيقة 74 فيما جاء الهدف الوحيد لبرايتون بواسطة آرون موي في الدقيقة 81 . الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد برايتون عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيلا بارك، تعادل استون فيلا مع ضيفه واتفورد بهدف لمثله. وتقدم واتفورد بهدف عن طريق تروي دييني في الدقيقة 38 لكن دوغلاس لويز سواريز أدرك التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 68.

ورفع واتفورد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني من القاع.