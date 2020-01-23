برشلونة يخسر حارسه البرازيلي نيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن حارس مرماه البرازيلي نيتو قد يغيب لفترة غير محددة بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال الفوز على إبيزا 2- 1 مساء الأربعاء في كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي الكاتالوني أن نيتو (30 عاما) تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله كليمنت لينغليه في الدقيقة 50 لكن أكمل المباراة حتى النهاية.

وأشار برشلونة إلى خضوع الحارس البرازيلي لمزيد من الفحوص الطبية في وقت لاحق اليوم لتحديد مدة غيابه. وخاض نيتو مشاركته الرابعة مع برشلونة منذ انتقاله للفريق قادما من فالنسيا.