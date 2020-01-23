ريال مدريد يعبر سالامانكا.. وفالنسيا يجتاز لوغرونيس

صعد ريال مدريد لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه السهل 3 - 1 على مضيفه أونيونيستا سالامنكا يوم الأربعاء في دور الـ32 للمسابقة.

وبادر الويلزي غاريث بيل بالتسجيل للريال في الدقيقة 18، لكن ألفارو روميرو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

وعاد الريال للتقدم من جديد بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل خوان جونجورا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وصعد أتلتيك بلباو لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على مضيفه إلتشي يوم الأربعاء في دور الـ32 للمسابقة.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل 1 - 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الباسكي. وتقدم بلباو بهدف حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الخامسة، لكن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الفترة المتبقية من الوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل ليلعبا ركلات الترجيح التي قادت بلباو للصعود للدور التالي.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت يوم الأربعاء عن تأهل ريال سوسييداد عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه إسبانيول، كما فاز فياريال 3 - صفر على مضيفه جيرونا، وتينيريفي على ضيفه بلد الوليد 2 - 1، وصعد فالنسيا لدور الستة عشر أيضا بفضل فوزه 1 - صفر على مضيفه لوغرونييس.