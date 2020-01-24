الاتحاد الإنجليزي يفرض غرامة مالية على مانشستر يونايتد

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة غرامة مالية على مانشستر يونايتد قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني، بداعي السلوك غير اللائق من جانب لاعبيه خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه ليفربول صفر - 2 يوم الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف نادي مانشستر يونايتد بأنه أخفق "في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم".

ويتعلق الأمر بالأحداث التي وقعت عند الدقيقة 26 من المباراة، حيث أشار الحكم كريغ بوسن باحتساب هدف لروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، في الوقت الذي التف فيه لاعبو مانشستر حول الحكم احتجاجا على القرار، إثر تعرض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر لعرقلة من جانب فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول، قبيل تسجيل الهدف.

وحصل دي خيا على إنذار إثر احتجاجه، قبل أن يعلن الحكم عن إلغاء الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد "فار".