برباتوف: بات النجوم يرفضون الانضمام ليونايتد

كان الانضمام إلى مانشستر يونايتد منذ فترة ليست بعيدة بمثابة العرض الذي لا يقاوم بالنسبة لأبرز لاعبي العالم لكن بعد تراجع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بات أي عرض من أولد ترافورد لا يحظى بأي اهتمام.

ومع كثرة الإصابات وتراجع أداء الفريق قبل أسبوع واحد من نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية باتت تشكيلة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في أمس الحاجة للتدعيم بلاعبين أكفاء.

وقال سولشاير يوم الجمعة إنه يأمل في إبرام صفقة واحدة خلال الفترة الحالية لكن في الواقع يونايتد يحتاج خمسة أو ستة لاعبين جدد.

ويبدو أن التعاقد مع برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة تعثر بينما ذكرت تقارير أن إنتر ميلان رفض عرضا من مانشستر يونايتد لاستعارة ماتياس فيسينو.

ومع غياب هداف الفريق ماركوس راشفورد فترة طويلة بسبب الإصابة زادت الشائعات بشأن لاعبين يحتاج يونايتد للتعاقد معهم لكن البلغاري ديميتار برباتوف المهاجم السابق للفريق قال إن النادي سيجد صعوبة في التعاقد مع أي لاعب يريده. وظهر كارلوس تيفيز المهاجم السابق للفريق كمرشح محتمل للعودة للنادي.

وقال برباتوف "المحزن حقا أن يونايتد بحاجة للعمل بجدية لإقناع اللاعبين للانضمام له. في الماضي كنت بحاجة لذكر اسم ‭'‬مانشستر يونايتد‭'‬ فقط لتجد اللاعبين يسألون عن مكان التوقيع على العقود. لو سألت مجموعة من اللاعبين الآن عن خيارهم بين مانشستر يونايتد وباقي الأندية الكبرى ربما يكون يونايتد آخر فريق يودون الانتقال له. هذا محبط حقا ويظهر مدى التراجع الذي حدث للنادي".

وهتفت الجماهير ضد اللاعبين عقب الخسارة 2-صفر في أولد ترافورد أمام بيرنلي يوم الأربعاء الماضي في ليلة شهدت أيضا احتجاجات ضد ملاك النادي الأميركيين.

وظل الفريق في المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وخسر ثلاث بين اخر أربع مباريات في المسابقة.

وزاد الضغط مجددا على سولشاير لكن برباتوف يرى أن المدرب النرويجي لا يزال بإمكانه السيطرة على تدهور الفريق وربما يكون المهاجم الأرجنتيني تيفيز الشخص المناسب لهذه الفترة.

وأضاف برباتوف "توجد تقارير تشير إلى عودة كارلوس تيفيز إلى يونايتد على سبيل الإعارة ولا أرى في ذلك مشكلة. عندما تتاح مثل هذه التعاقدات على سبيل الإعارة فهي جيدة خاصة للاعب يعرف النادي جيدا ووضعه وجماهيره. في حال عدم وجود خيار آخر سيكون هذا الخيار المناسب. أعتقد أن أولي لا يزال الشخص المناسب لإيقاف هذا التدهور. لكن النادي بحاجة للعمل في فترة الانتقالات الحالية وشراء بعض اللاعبين الآن. لكن السؤال سيتفاوضون مع أي لاعب وهل سيوافق اللاعبون على الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟".