روجرز: إصابة فاردي غير مقلقة

خفف الإيرلندي الشمالي براندن روجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هداف الفريق جايمي فاردي، متوقعا عودته قريبا.

وأُجبِر فاردي على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري يوم الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب. ويحتل فاردي صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المرتبة الثالثة.

وقال روجرز للصحافيين عشية المباراة ضد برنتفورد من الدرجة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي "لن يكون (فاردي) متوفرا في مباراة يوم السبت وستكون هناك علامة استفهام حول مشاركته يوم الثلاثاء (في كأس الرابطة ضد أستون فيلا)، على الرغم من أنها بالتأكيد ليست إصابة خطيرة كما كنا نظن في البداية".

واضاف "إنها ليست العضلة الخلفية، انها تمدد عضلي، لذلك نأمل بعودته يوم الثلاثاء، وهناك القليل من العمل الذي يتعين القيام به. سيعمل مع الفريق الطبي. وسيبقى معه في عطلة نهاية الأسبوع، إنه أفضل بكثير مما كان عليه بعد المباراة مباشرة، عندما كان يكافح من أجل التحرك. ولكنه اليوم أفضل كثيرا".

في المقابل، أكد روجرز غياب لاعب الوسط الفرنسي نامباليس مندي سيغيب لستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الشوط الأول من المباراة ضد وست هام يونايتد.