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فيرمينو يرفض تعثر ليفربول ويسجل هدفاً قاتلاً في وولفرهامبتون

المصدر: وولفرهامبتون - د ب أ
فيرمينو بعد تسجيله الهدف الثاني
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قاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، فريقه لفوز صعب على مضيفه وولفرهامبتون 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول عن طريق قائده جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك وولفرهامبتون التعادل عن طريق مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 51 ، لكن فيرمينيو انتزع النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 84.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة أمام ويستهام يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

على الجانب الآخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.

كلمات دالّة

#ليفربول, #وولفرهامبتون, #الدوري الإنجليزي

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