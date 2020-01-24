كولتورال ليونيسا يقصي أتلتيكو مدريد من دور الـ32 لكأس إسبانيا

فجر فريق كولتورال ديبورتيفا ليونيسا مفاجأة مدوية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، والإطاحة به من دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم الخميس.

وكان أتلتيكو قريبا من الخروج بالمباراة إلى بر الأمان واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بفضل هدف أنخيل كوريا في الدقيقة 62.

وبينما كانت المباراة تسير في اتجاه فوز أتلتيكو، سجل جولين كاستانيدا هدفا لصالح أصحاب الأرض قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 108 من زمن وأحداث اللقاء، سجل سيرجيو بينيتو هدفا قاتلا منح به فريقه بطاقة العبور إلى دور الـ16، في أولى مفاجأت البطولة هذا الموسم.