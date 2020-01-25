أتلتيكو يؤكد صعوبة ضم كافاني من باريس سان جيرمان

أكد نادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم يوم السبت أن محاولاته لضم المهاجم الأوروغوياياني ادينسون كافاني، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تشوبها بعض التعقيدات، وذلك قبل أيام قليلة على انتهاء موسم الانتقالات الشتوية الذي يغلق أبوابه في 31 يناير الجاري.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كافاني يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، هذا الشتاء، ولكن المفاوضات الجارية بين النادي الإسباني ونظيره الفرنسي لا تسير على ما يرام، على حد قول الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قدم عرضا لباريس سان جيرمان يبلغ 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كافاني ولكن العرض المذكور لم يلق رضا نادي العاصمة الفرنسية الذي ادعى أنه بحاجة لاستمرار المهاجم الأوروغوياني بين صفوفه.

ورغم ذلك، لا يبدو أن أتلتيكو مدريد في طريقه للإعلان عن إذعانه واستسلامه أمام رفض باريس سان جيرمان التخلي عن كافاني، حيث أن إصرار سيميوني الشديد على ضم اللاعب يدفع إدارة النادي الإسباني إلى المضي قدما في التفاوض حول هذه الصفقة حتى الرمق الأخير.

وأشارت "ماركا" إلى أن رغبة كافاني التي تتجه إلى ارتداء قميص أتلتيكو مدريد هي التي ستبقي على آمال أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.