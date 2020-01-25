زيدان يؤكد غياب الويلزي بيل أمام بلد الوليد

دافع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه الويلزي غاريث بيل، مؤكدا أن الأخير ليس سعيدا بالإصابات المتلاحقة التي يتعرض لها في هذه الآونة والتي تمنعه من المشاركة في المباريات باستمرار.

وقال زيدان يوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة ريال مدريد يوم الأحد أمام منافسه بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا": "هو أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى غاريث بيل معنا يوم الاثنين المقبل، هو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في اللعب".

وأكد زيدان أن بيل سيغيب عن مباراة ريال أمام بلد الوليد، وأكمل قائلا: "اللاعب يرغب دائما في أن يكون جاهزا، لقد تعرض لإصابة خفيفة، لقد تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأمر بسيط، لن يستغر أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام، أتمنى ألا يتعرض لإصابة جديدة من أجل أن يتمكن من الاستمرار في التدرب واللعب".

وأوضح زيدان أن بيل تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، وتابع قائلا: "لقد سجل في المباراة الماضية، سأدافع دائما عن اللاعبين، إنهم يتدربون في كل يوم، ويبذلون قصارى جهدهم في الملعب، يرغبون دائما في إعلاء شأن فريق ريال مدريد".

واستطرد المدرب الفرنسي قائلا: "أشعر بالقلق دائما حيال إصابات اللاعبين، هم أكثر من يعانون، أفضل أن يكون لدي 25 لاعبا (جاهزين) وأن تصيبني الحيرة في اختيار التشكيل على أن يكون لدي لاعبين مصابين".

وشدد زيدان على أن فريقه لا يزال متمسكا برغبته في الاستمرار في التقدم والتطور وتحقيق الانتصارات، وأن ذلك سوف يتحقق من خلال بوابة بلد الوليد في مباراة الغد.

وأكمل قائلا: "نمر بأوقات جيدة، ونرغب في الاستمرار في ما نقوم به، نعلم أن هذا ليس أمرا سهلا، نخوض مباراة واحدة كل ثلاثة أيام، وعلينا دائما أن نظهر في أفضل صورنا، مباراة الغد ستكون معقدة أمام منافس خسر مباراة واحدة فقط على ملعبه".