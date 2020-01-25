غوارديولا يقترح إلغاء مباريات الإياب في كأس إنجلترا

اقترح جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إلغاء مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمساعدة في تسهيل الجدول المزدحم في كرة القدم الإنجليزية.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، قال غوارديولا إنه كلما قل عدد المباريات زادت جودتها وهو ما سيعود بالنفع على الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبيه إذا تم تعديل جدول المباريات في الأعياد.

ويواجه مانشستر سيتي، حامل لقب كأس الاتحاد، فريق فولهام في الدور الرابع يوم الأحد، في المباراة رقم 37 للفريق هذا الموسم.

وقال غوارديولا إن إعادة النظر في جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة سيساعد أيضا. ربما يمكننا إلغاء مباريات الإعادة، وأن يكون هناك عدد فرق أقل في دوري الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز".

وأضاف "أنا لا أقول ما يجب على الاتحاد الإنجليزي فعله. لم أتوقع أبدا أن تلقى بطولة كأس الاتحاد أو كأس الرابطة، ما يميز هذا البلد هو كيفية الحفاظ على التقاليد. أنا معجب بهذا".

وسئل مدرب فريق برشلونة وبايرن ميونخ السابق عما إذا كان يعتقد أن بإمكان ليفربول كسر رقم فريقه هذا الموسم من حيث عدد النقاط التي حصدها فريقه، عندما حصد 100 نقطة في موسم 2017 - 2018 عندما توج باللقب.

وحتى الآن لم يخسر فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورغن كلوب، أي مباراة بعد أن خاض 23 مباراة ويبتعد بفارق 16 نقطة كاملة، ولديه مباراة مؤجلة، أمام مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا :"الأرقام القياسية موجودة دائما لتحطم. حطمناها عندما اعتقد شخص ما أنها لا يمكن أن تتحطم، آجلا أم عاجلا سيحدث هذا الأمر- هذا الموسم أو في المستقبل. التاريخ يتحدث بوضوح عن هذا الأمر".