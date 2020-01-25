فالنسيا يتعافى بثنائية.. ويعرّض برشلونة سيتيين لخسارته الأولى

ألحق فالنسيا أول هزيمة بالمدرب كيكي سيتيين مع فريقه الجديد برشلونة بعدما فاز صاحب الأرض 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأهدر ماكسي غوميز ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يصلح الخطأ بتسديد كرة حولها جوردي ألبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لاعب فالنسيا ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وكان فالنسيا الطرف الأخطر على المرمى طوال المباراة رغم سيطرة برشلونة على الكرة لفترات طويلة.

وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي خاض 20 مباراة وسيلعب في ضيافة ريال بلد الوليد يوم الأحد. ويأتي فالنسيا خامسا وله 34 نقطة.

وتولى سيتيين قيادة برشلونة منذ 11 يوما وفاز 1-صفر على غرناطة في الدوري ثم تفوق بصعوبة 2-1 على إبيزا المتواضع في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء بفضل هدفين متأخرين عبر أنطوان غريزمان.