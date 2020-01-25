فرانكفورت ينهي سلسلة 13 مباراة للايبزيغ ويهزمه بثنائية

تعرض المتصدر رازن بال شبورت لايبزيغ لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام أينتراخت فرانكفورت أحد فرق الوسط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لتنتهي سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات رغم هيمنته على اللقاء يوم السبت.

وضع ألمامي توري أصحاب الضيافة في المقدمة بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بتسديدة رائعة على حافة منطقة الجزاء وضمن فيليب كوستيتش الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع. واستحوذ لايبزيغ، الذي خسر لآخر مرة أمام فرايبورغ في 26 أكتوبر الماضي، على الكرة بنسبة 67 في المئة وسدد 22 كرة نحو المرمى مقابل سبع تسديدات لفرانكفورت ورغم ذلك فشل في التسجيل في مباراة بالدوري لأول مرة هذا الموسم. ويملك لايبزيغ 40 نقطة من 19 مباراة في الصدارة لكن الفارق تقلص إلى نقطتين مع مطارده بوروسيا مونشنغلادباخ الذي حول تأخره إلى فوز 3-1 على ماينز.

وسيلتقي بايرن ميونخ، صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، مع ضيفه شالكه الخامس في جدول الترتيب في وقت لاحق. وكان تيمو فيرنر قريبا من منح التقدم للايبزيغ وبدا أن وصول الزوار للشباك مسألة وقت. لكن فرانكفورت بادر بالتسجيل مع بداية الشوط الثاني عبر تسديدة توري الرائعة ليحرز هدفه الأول منذ انتقاله من موناكو في بداية الموسم. واستعاد لايبزيغ سيطرته لكنه افتقد الفاعلية ليستقبل الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء حين تابع كوستيتش تمريرة جونسالو باسينسيا. ومنح روبن كوايشون التقدم لماينتس في الدقيقة 12 لكن الحسن بليا قلب المباراة بتسجيل هدفين ثم أضاف فلوريان نويهاوس الهدف الثالث لمونشنغلادباخ.

وخسر فرايبورغ صاحب المركز السابع بشكل مفاجئ بملعبه 2-صفر أمام بادربورن المهدد بالهبوط والذي أكمل آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد جاميلو كولينز لحصوله على انذارين. تقدم بادربورن مع انطلاقة الشوط الثاني عبر كريستوفر أنتوي-أدجي بعد أن أفلت من الرقابة ثم عزز عبد الحميد صبري التفوق من ركلة جزاء قبل ست دقائق على النهاية. وسجل جوردان توروناريجا ودودي لوكيباكيو هدفين في آخر ربع ساعة ليفوز هيرتا برلين 2-1 على فولفسبورغ الذي افتتح التسجيل عبر أدمير محمدي في الدقيقة 68. كما فاز الجار يونيون برلين 2-صفر على أوغسبورغ بفضل هدفي نيفين سوبوتيتش وماركوس إنغفارتسن في الشوط الثاني.