لازارو يعزز دفاع نيوكاسل بنظام الإعارة

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي الدولي فالنتينو لازارو من إنتر ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم لازارو (23 عاما) لإنتر قادما من هيرتا برلين الألماني في يوليو الماضي.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "فالنتينو لاعب جيد وسيمثل إضافة لنا في المناطق الهجومية التي نحتاج فيها للتحسن، يستطيع اللعب في عدة مراكز لكنه جناح بالفطرة ويمتلك قدرة ممتازة على التمرير".

وتابع "بذلنا جهدا كبيرا في التعاقد معه قبل أندية أخرى، ولذلك أنا سعيد بما فعلناه. سيمنحنا خيارات قوية بجانب نبيل بن طالب".

وكان نيوكاسل أعلن يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري بن طالب على سبيل الإعارة من شالكه الألماني. ويحتل نيوكاسل المركز 14 في الدوري ويعاني من قائمة طويلة من المصابين.