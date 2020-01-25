لايبزيغ يعلن إتمام صفقة ضم داني أولمو من دينامو زغرب

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم السبت إتمام صفقة ضم الإسباني داني أولمو، لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي.

ويتردد أن النادي الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري الألماني دفع في هذه الصفقة نحو 20 مليون يورو ويمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى ما يزيد عن 30 مليون يورو إذا ما تم احتساب المكافآت.

ووقع المهاجم الإسباني، 23 عاما، عقدا مع لايبزيغ يستمر حتى نهاية يونيو 2024. ولن يتمكن أولمو من المشاركة في مباراة فريقه الجديد أمام أينتراخت فرانكفورت، لكنه سيبدأ المران مع زملائه في لايبزيغ يوم الاثنين.

وينحدر أولمو من أكاديمية الناشئين التابعة لنادي برشلونة وكان انتقل في 2014 إلى النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في كرواتيا.

وخاض أولمو جميع مباريات منتخب بلاده للناشئين وأحرز في مباراة إسبانيا أمام ألمانيا العام الماضي هدف الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما.