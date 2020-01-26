أتالانتا يعود إلى النتائج الثقيلة.. ويسحق تورينو بسباعية نظيفة

سحق أتالانتا مضيفه تورينو 7 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة لقدم.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 17 عن طريق يوسيب إيلسيتش، قبل أن يضاعف زميله روبن غوسينس النتيجة في الدقيقة 29. وفي الدقيقة 46 سجل دوفان زاباتا الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل ان يعود إيلسيتش ليسجل هدفين في الدقيقتين 53 و54.

وسجل لويس مورييل الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 86، قبل أن يختتم اللاعب ذاته مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي تورينو، وهم أرماندو إنزو في الدقيقة 76 وساشا لوكيتش في الدقيقة 89.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز العاشر.