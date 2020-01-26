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إشبيلية يتعافى ويهزم غرناطة بثنائية

المصدر: مدريد - د ب أ
ارتقى إشبيلية للمركز الثالث
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عاد إشبيلية إلى طريق الانتصارات، بعدما فاز على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في ختام مباريات يوم السبت من الجولة 21 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبالمرحلة ذاتها، فاز فالنسيا على برشلونة 2 - صفر وفياريال على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 - 1 وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة إسبانيول مع ضيفه أتلتيك بيلباو.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزاخون، سجل لوك دي يونغ ومانويل نوليتو هدفي إشبيلية في الدقيقتين 11 و34.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

كلمات دالّة

#غرناطة, #الدوري الإسباني, #إشبيلية

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