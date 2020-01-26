إنتر ميلان يتعثر مجدداً ويتعادل مع كالياري

المصدر: ميلان - د ب أ

فرض فريق كالياري التعادل الإيجابي 1 /1 على مضيفه إنتر ميلان، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر إنتر ميلان بالتسجيل بواسطة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 29، ولكن البلجيكي رادجا ناينجولان أدرك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وأنهى إنتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مارتينيز لحصوله على إنذارين متتاليين في الوقت بدل الضائع.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إنتر رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم الأحد مع مضيفه نابولي.