روما يوقف انتصارات لاتسيو

أوقف روما سلسلة انتصارات جاره اللدود روما في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 - 1 اليوم الأحد في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وظل لاتسيو، الذي فاز في مبارياته الـ11 الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين خلف إنتر، صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة، في حين ارتفع رصيد روما إلى 39 نقطة في المركز الرابع.

وبادر البوسني إيدين دزيكو بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 26، لكن لاتسيو أدرك التعادل سريعا عبر لاعبه فرانشيسكو أتشيربي، الذي استغل هفوة ساذجة من باو لوبيز، حارس مرمى روما.